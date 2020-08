Juhtkiri | Pärnitsa kleidist saab valimiste põhiküsimus? 

Samas pole poliitikute sammudes mõtet loogikat otsida, kui asi puudutab valimiskampaaniat. Pärnitsa abil sai Isamaa aasta enne kohalikke valimisi ja sellele külge poogitavat rahvaküsitlust abielu kui mehe ja naise vahelise liidu teemal vähemalt seks korraks jõuliselt pildile tõusta. Ning karta on, et toda roosat kleiti üritatakse perekonna kaitsmise sildi all lüpsta kuni valimisteni.

Kui võimuliidu kahele erakonnale võib keskaega meenutav abieluküsitlus olla rahva üleskütmiseks sobilikuks teemaks, siis kindlasti ei ole tegu Eesti elu põhiküsimusega ei sel ega järgmistel aastatel. Pole riigi asi pugeda taskulambiga kellegi teki alla, ammugi veel olukorras, kus me ei tea, milliseid üllatusi on koroonaviirusel lähiaastatel meie tervisele ja majandusele varuks.

Liiga vara on ka öelda, milline saab olema 2023.aasta riigikogu valimiste põhiteema. Kuid Keskerakonna kongressil sel nädalavahetusel tehtud poliitiline avaldus omastehoolduse paremast korraldamisest puudutab küsimust, mis väga paljudele ka tegelikult korda läheb, millest on seni palju räägitud, kuid vähe tehtud. Kui too avaldus ei jää pelgalt sõnakõlksuks ja tsentristidel õnnestub reaalselt ellu viidavad lahendused kokku panna – milleks neil võimuerakonnana on kahtlemata paremad võimalused -, on neil potentsiaali valijate kõnetamiseks. Seda enam, et avaldus sisaldab ka peibutavat erakorralise pensionitõusu lubamist.