Vastukaja | Lauri Vahtre maadleb iseenda demagoogiaga 

Foto: Tiina Kõrtsini

On rõõm näha, et Lauri Vahtre, tunnustatud ajaloolane ja kunagine riigikogu liige leidis aega, et noorsotside lehel olevate artiklitega tutvuda. Sellegipoolest on kurb näha, et nii haritud inimene nõjatub oma argumentides nii suurelt osalt demagoogiale. Vahtre on ehitanud õlekõrremehe argumendi, millega ta on võtnud esitatud argumendi kontekstist välja, lisanud sinna omi spekulatsioone, esitades neid autori seisukohtadena ja neid seejärel ümber lükanud.