FOTOD JA VIDEOD | Minski tänavatel kogunevad kümned tuhanded inimesed protestima, võimud ähvardavad meeleavaldajate vastu kasutada sõjaväge 

Sotsiaalmeedias leviva info kohaselt on monumendi "Minsk - kangelaslinn" ümber pandud okastraat ning linnas sõidavad ringi sõjaväeautod. Videodest on ka näha, et Minski tänavatel on juba kogunenud kümned tuhanded inimesed, kes skandeerivad "tribunal" ja "mine ära" - mõlemad on suunatud president Lukašenka suunas.