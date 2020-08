Lasnamäel tapeti 26aastane mees, politsei palub abi kolme kahtlusaluse leidmisel 

Politsei saabudes olid tapmises kahtlustatavad kolm meest sündmuskohalt lahkunud ning politsei tuvastas, et kuriteos on alust kahtlustada Maximi, Romani ja Iljad. Kolme mehe puhul on tegemist alaliste Eesti elanikega, kes on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastate kuritegude talituse juht Hisko Vares kirjeldas, et politsei alustas koheselt tööd sündmuskohal, kogudes infot ja tõendeid juhtunu kohta ning asuti välja selgitama meeste asukohta. „Kogusime infot nende võimaliku liikumissuuna kohta ning kontrollisime kohti, kuhu mehed võisid minna, kuid seni ei ole me neid tabanud. Palume inimestel, kellel on infot meeste asukohast, sellest politseile koheselt teada anda. Meeste käitumine võib olla ettearvamatu ning seetõttu ei tohiks neile ise läheneda,“ selgitas Vares. Ta lisas, et tegu on Maardu elanikega ning nad võivad liikuda nii Tallinna kui ka Maardu piirkonnas. „Meeste isikukirjeldused on edastatud kõikidele patrullidele ning kriminaalpolitseinikud teevad süvendatult tööd, et nad tabada.“