FOTOD | Pühapäeval mälestati kommunismiohvreid 

Pärast mälestuskontserti istutati memoriaali koduaeda noor õunapuu, millega pannakse alus uuele traditsioonile. Iga-aastaselt lisati memoriaalile ohvrite nimed, kelle saatus on selgunud pärast memoriaali avamist, nii ka tänavu.

"Eesti kommunismiohvrite memoriaaliga seotud uurimistöö lõppu pole veel näha, kuna nõukogude terror oli väga ulatuslik. Tuhandete Eesti inimeste elutee katkemise täpsed asjaolud on teadmata. 23. augustil avame 350 hukkunud kommunismiohvri nimedega lisatahvlid. Need saatused selgusid pärast memoriaali avamist,“ sõnas Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Sergei Metlev. „Eesti inimesed hoolivad oma represseeritud lähedaste mälestusest, just tänu pereliikmete panusele saame pidevalt täiendada ja täpsustada e-memoriaali andmekogu ning lisada memoriaalile nimetahvleid."