"Olukorrast riigis" Pärnitsa juhtumi taustal: tundub, et oleme kinni nõukogude ajas, mõeldes Eestit ilusamaks, kui ta tegelikult on 

Karnaud pani Pärnitsa ümber seonduv mõtlema tabuteemadele, millest Eesti ühiskond ei taha arutada. „Miks igakord, kui Mikk Pärnits midagi avalikult ütleb läheb suur osa Eestist endast välja? Põhjus selles, et ta kas sihilikult või kogemata puudutab tabusid ja tuleb välja, et neid tabusid, millest ei taheta ühiskonnas rääkida või mille mainimist peetakse halvaks tooniks, on väga palju. Ta rääkis lähisuhte-, seksuaal- ja perevägivallast. Arvestades, palju inimesi peab seda kohatuks, siis vägivald on teema, mida ei taheta Eestis tunnistada. Ta on varem rääkinud laulupeost, millest teen järelduse, et ka see on rahvuslikest tabudest, mille toimumise ja korraldamise üle ei ole kombeks ega sobilik arutada. Kuulasin eile ka leongut, kus räägiti, et tabuks on keskkonnaolukord, et eestlased on võtnud pähe, et meil on puhas keskkond. Aga kui teadlased ütlevad, et põhjavesi on reostunud, ei taheta sellest rääkida ja eelistatakse vaikida.“