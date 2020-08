Kaitseliidu juht eemaldas presidendi külaliste kohta tehtud kriitilise postituse 

Mõistagi jõudsid aga postituse sisuga end kõik kurssi viia ning Ühtegi vastuolulist sõnavõttu kommenteeris riigikogulane ja sotsiaaldemokraat Jaak Juske, kes kirjutas Facebookis jägmiselt:

"Kas mõnel järgmisel, võib-olla palju kriitilisemal juhul jätab Ühtegi ka presidendi või valitsuse käsu täitmata, sest talle ei meeldi mõne poliitiku ilmavaade? Minu arvates võlgneb Ühtegi siinkohal selgitused," leidis Juske.

Kommentaariumis vastas talle riigikogu esimees Henn Põlluaas, kes on teistsugusel arusaamal.

"Kuule Juske! See on tüüpiline vasakliberaali äraspidine arusaam. Et kui Kaitseliidu ülemale ei meeldi, et president tunnustab pervertset psühhopaadist vihaõhutajat, siis on ta sinu arust riigireetur. Nalja teed või?" sõnas Põlluaas.

Juske ei jäänud vastust võlgu: "Nii nunnu lugeda, et meil selline kindla sõnaga riigikogu esimees on. Demokraatlik riigikord on jama. Elagu karm käsi!" kostis Juske.

Ühtegiga samal seisukohal on Eesti välisminister Urmas Reinsalu, kes oma postituses kritiseeris otsust anda Pärntisale auhind.