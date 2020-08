Politsei keelas öise alkoholimüügi ka Ida-Virumaal, peaminister toetab otsust 

Ida prefekti otsusega keelatakse alkohoolsete jookide jaemüük kõigis Ida-Virumaa meelelahutus-, toitlustus- ja muudes asutustes ajavahemikul 23.00-06.00. Piirang kehtib kaks nädalat ning meetme vajalikkust hindab PPA koostöös Terviseametiga kord nädalas.

Ida prefekti Tarvo Kruubi sõnul kehtestatakse alkoholimüügi piirang rahva tervise ja avaliku korra kaitseks. „Viimastel päevadel on Ida-Virumaal hüppeliselt suurenenud koroonaviirusesse nakatunud inimeste arv ning nakatumiskordaja on kerkinud 26 inimeseni 100 000 elaniku kohta. Et ära hoida viiruse veelgi suurem levik, keelame ajutiselt öise alkoholimüügi toitlustus- ja meelelahutusasutustes. Viiruse leviku peatamiseks on oluline igaühe panus ja kutsun kõiki inimesi üles käituma vastutustundlikult ning tegema kõik selleks, et kaitsta nakatumise eest nii ennast kui ka teisi," ütles Kruup pressiteates.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et toetab Ida-Virumaal maakonnapõhist öise alkoholimüügi piirangu sisseviimist. Alkoholimüügi piirangu kehtestab politsei- ja piirivalveamet, võttes aluseks nakkuse leviku andmed ja terviseameti hinnangu. Piiranguga peatatakse alates tänasest Ida-Viru maakonna toitlustus- ja meelelahutusasutustes öine alkoholimüük kella 23-st kuni 6-ni.



„Nakkuskolded Ida-Virumaal kinnitavad juba varasemalt teadlaste poolt välja toodud tõsiasja, et COVID-19 on nii-öelda pidude haigus. Palju inimesi tihedalt koos suletud ruumis loovad koroonaviiruse levikule eriti soodsad eeldused. Alkohol paraku soodustab riskikäitumist ja COVID-19 nakkuse ülekandumist,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Tartu maakonna näitel näeme, et pärast alkoholimüügi piirangu sisseviimist vähenes kohapeal haigestumiste arv.“



„Öise alkoholimüügi keeluga soovime piirata ka Ida-Virumaal ohtliku viiruse levikut meelelahutuskohtades. Pidutsejad üle Eesti peavad endale meelde tuletama, et ka nende käitumisest sõltub kaaskondlaste elu ja tervis. Praegu oleme suutnud ära hoida viiruse uue leviku riskirühmade hulgas. Nii riik kui iga inimene peab pingutama, et see nii ka jääks,“ ütles Ratas pressiteate vahendusel.



Ida-Virumaal on tekkinud kaks nakkuskollet, millest üks oli seotud baariga Jõhvi Kelder. Kokku on Ida-Virumaal lisandunud viimase 14 päeva jooksul 36 nakatunut. Hommikuse seisuga on Ida-Virumaal 100 000 elaniku kohta 26 nakatunut, mis on kõige kõrgem nakatumiste arv Eesti maakondades.