Navalnõi toimetati lennukiga Saksamaale ravile 

Navalnõi oli neljapäeva hommikul lTomsikist lennukiga Moskvasse lendamas, ent järsku hakkas tal halb. Seejärel otsustati teha Omskis erakorraline vahemaanudmine ning sellest ajast alates viibis ta Siberis linnas intensiivravi osakonnas. Sellest, et kaks päeva koomas olnud venelane nüüd Saksamaale transporditi, kinnitas tema kõneisik Kira Jarmõš.

"Aleksei viiakse lennukiga Saksamaale. Võitlus tema elu nimel on alles algamas ning palju on veel ees. Kuid vähemalt oleme astunud esimese sammu," tõdes Jarmõš sotsiaalmeedia vahendusel.

Navalnõi kaasvõitlejad kahtlustavad, et teda võidi mürgitada, ent Omski haigla arstid väitsid, et verest nad mürki ei leidnud.

Navalnõi on avalikkusele tuntud kui korruptsioonivastaste kampaaniate korraldaja, kes on väga valjusti ja teravalt Venemaa president Vladimir Putinit kritiseerinud ja hukka mõistnud. See ei oleks Navalnõil esimene kord füüsilise rünnaku alla jääda.