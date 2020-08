Eesti uudised MEHED KUI METSAPULLID ehk kuidas tudengid Eno Raud ja Ain Kaalep duellil kahvlitega võitlesid Tõnis Erilaid , täna, 08:22 Jaga: M

GALERII

MENSUUR: Tartu tudengkonnas kutsuti nii auhaavamisest esile kutsutud duelli. Foto: Tartu linnamuuseum / muis.ee

Eestis olid kahevõitlused keelatud, aga see ei kippunud segama, kui hing vastase karistamist või enda õilistamist nõudis. Eesti kirjandusloo tuntuim duell peeti juba nõukogude ajal. Kahvlitega. Hillar Palamets on leidnud Alfred Veiksari poeemi, mis seda luulekeeles käsitles: „Sel tunnil läbi linna kulges must, vana logisev kaless. End mantlihõlmadesse sulges pikk tudeng, kes parajasti teel oli daami üllast kaitsma ja sõbra vastu tõstmas kätt, et hiljem hella õndsust maitsta... või on see jumalagajätt. Nüüd saalis neli sekundanti üles rivistus. Kui aga relvad sisse kanti, siis ilme kõigil kivistus: kaks kahvlit toodi alustassil, kaks kahvlit haljast, vahedat...“.