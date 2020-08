Janek Mäggi: Sveta Grigorjeva kõne täitis sada protsenti oma eesmärgi 

„Esimese asjana ma ütleks, et Eestis on sõnavabadus ja kõigil, kellel on mingi mure hinge peal, peavad saama seda avalikult esitada. Kui oleksin suhtekorraldajana andnud Svetale nõu, kuidas kirjutada head kõnet, siis loomulikult tuleb publikut rünnata. Loomulikult tuleb publikule öelda, et te pole mitte millestki aru saanud. Kui sellisel pidupäeval pidada paatoslik kõne, siis mingit tähelepanu see ei pälvi ja tulemus on see, et „oli kah midagi“. Mina arvan, et see kõne 100% täitis oma eesmärgi ja nüüd saavad kõik jaurata."