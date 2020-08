Eesti uudised Raivo E. Tamm: „See kõne on meile väga hea õppetund.“ Aigi Viira , täna, 20:25 Jaga: M

Foto: Hannes Dreimanis

„Väga hea, et selline kõne roosiaia vastuvõtul oli,“ ütleb riigikogulane Raivo E. Tamm luuletaja Sveta Grigorjeva pidupäevasõnavõtu kohta. Poetessi suu läbi kõneles eestivenelaste kogukond. „Hea, et selline inimene sai sõna. See kõne on meile väga hea õppetund – meil on kasulik kuulata selliseid seisukohavõttusid. Nii nagu öeldakse, et inimene õpib kogu elu ja iga päev on midagi uut õppida, siis seda parafraseerides on väga kasulik, et on ka selliseid kõnesid vahepeal.“