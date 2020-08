Politsei otsib Rakveres kadunud 50aastast Alekseid 

Teate Aleksei kadumisest sai politsei 18. augustil, kui abikaasa kinnitas, et ei ole mehega 10. augustist kontakti saanud.

Aleksei on 182 cm pikk ja tal on pruunid silmad. Välimuselt on ta tõmmu ja võib kanda ka prille. Seljas oli mehel tume T-särk, tume lukuga ja sinise kapuutsiga kampsun, jalas mustad teksad ja pruuni värvi jalatsid. Politseile teadaolevalt võib mees viibida ka Tallinnas.