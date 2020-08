FAKTIKONTROLL | Sveta Grigorjeva skandaalse roosiaiakõne numbrid ja väljaütlemised – kas tõde või ilukirjanduslik üldistus? 

Sveta Grigorjeva ütles kõnes, et leidis end üks hetk riigist, kus sõna oli antud temast paarkümmend aastat vanemate, majanduslikult kindlustatud ja end puhastverd eestlasteks pidavatele meesterahvastele. Kiire arvutus ütleb, et tõepoolest – viieteistkümnest ministrist kolmteist on mehed, kelle keskmine vanus on viiskümmend. Kuna Grigorjeva ise on 32, siis keskmiselt võib öelda küll, et märkimisväärne vastutus ja võim on antud temast kakskümmend aastat vanemate meeste kätte.