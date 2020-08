Pärnu naiste tugikeskuse juht Margo Orupõld: perevägivalla teemat ei tohi poliitikute poolt vähendada  

"Vägivalla teemat käsitletakse tänapäeval väga erinevaid teid pidi. Arvamuste paljusus tekitab vastandumisi ja erinevaid leere. Tänane olukord näitabki, et teema on väga keeruline, selle kajastamine ning lahenduste leidmine nõuab tundlikkust ja teadlikkust. Arvud ütlevad, et kolmandik Eesti peredest on puudutatud vägivalla teemast. Seega enamik inimesi teab midagi perevägivallast ja omab seisukohta," tõdeb Orupõld.

Pärnu naiste tugikeskuse juhi sõnul ei tohi kindlasti vähendada või naeruvääristada perevägivalla teemat poliitikute ja kõneisikute poolt. "Vägivalla kuritegudest iga teine on seotud lähisuhtevägivallaga. Kuidas me saame arenenud ühiskonnana öelda, et inimõiguste rikkumine ühe soopoole vastu on normaalsus ning ebaturvaline kodu paljudele pereliikmetele ja lastele on see, kuhu me tahame riigina jõuda. Mõistmist ja sallivust on meile kõigile vaja."