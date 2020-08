Minister Aeg lükkas tagasi ettepaneku Mikk Pärnitsale vägivallaennetuse eest auhind anda 

Minister Aeg lükkas tagasi vägivallaennetuse auhinna komisjoni ettepaneku Mikk Pärnitsa autasustamise osas. „Tunnustan jätkuvalt algatuse „See pole okei“ eesmärki ning mõistan, et vahel aitab provokatsioon ja häirivad sõnumid probleemile vajalikku tähelepanu tõmmata,“ ütles minister. „Küll aga ei ole mul võimalik allkirjastada autasu andmise käskkirja Mikk Pärnitsa osas, sest vägivallaennetuse autasu mõte on lisaks tänule tehtu eest ka eeskujude loomine. Mikk Pärnitsa avalikkuse ette jõudnud ründavad sõnumid on aga olnud vääritud ja vägivalda õhutavad,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Minister rõhutas veelkord, et just tänu aktiivsetele ja suure südamega inimestele ning nende algatustele oleme saavutanud vägivalla ennetamisel suurt edu. „Meil on õnnestunud läbi murda vaikus, mis seni perevägivalda ümbritses ja mille tõttu ohvrid ei julgenud kuritegudest teatada. Ja meil on õnnestunud tuua murrang ka õiguskaitseorganite suhtumisse. Perevägivalda ei peeta enam vähetähtsaks olmekuriteoks, mis ei vääri tähtsate riigiametite tähelepanu. Vastupidi, võitlus perevägivallaga on nüüd üks õiguskaitseorganite prioriteete,“ ütles minister ja tänas veelkord vägivallaennetuse tunnustusauhinna laureaate Eero Epnerit, Kärt Anvelti, Marianne Ubalehte, Rita Kaasikut, Sirle Blumbergi, Anna Markinat ja Kristiina Luhti.

Vägivallaennetuse auhinna hindamiskomisjoni kuulusid Alari Rammo, Anu Leps, Kadri-Ann Lee, Kati Arumäe, Kristel Siitam-Nyiri, Kristiina Luht, Mikk Granström ning Urmo Kübar. Kristiina Luht taandas end arutelust ja otsustusest, mis puudutas tema enda kandidatuuri.

Komisjon langetas enda otsuse konsensuslikult. Mikk Pärnits kui kodanik eraldiseisvalt komisjonis arutelu teema ei olnud, kuna autasu anti naistevastase vägivalla sotsiaalmeedia kampaania läbiviimise ja selle eestvedajaks olemise eest.