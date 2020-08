Eesti joogitootja kaasab laienemiseks sadu tuhandeid 

Punch Drinks näol on tegemist Tallinnas paikneva joogitootjaga, mis valmistab sealses kokteililaboris mitmesuguseid käsitöökokteile ning karastusjooke. Joogid, mis valmistatud naturaalsetest infusioonidest on eelistatud valik neile, kes hindavad, et maitsvaid jooke on võimalik valmistada ka ilma säilitusainete ning üleliigse suhkruta.

„Valmis käsitöökokteilid on kiirelt tõusev trend, mida veab eest USA, kus antud joogisegmendi kasv on olnud oma sektoris üks kiiremaid. Ameerika Ühendriikide näol on tegemist alkoholituru trendiloojaga ning sealt alanud käsitöökokteilide murranguline populaarsus on tänaseks levimas nii Eestis kui ka laiemalt Euroopas,” selgitab Punch Drinksi juht ja kaasasutaja Kristjan-Walter Kask.

Kiiremaks kasvuks kaasatakse täiendavat kapitali

Seni on ettevõtte kasvanud igal aastal rohkem kui kaks korda. Et senist kasvutempot veelgi kiirendada ongi ette võetud rahakaasamise tee.

Suur osa kaasatavast rahast plaanitakse suunata eksporti. Juba praegu tegutsetakse Põhjamaades ning Punch Drinksi tooted on kättesaadavad nii Soomes, Taanis kui ka Norras. Nüüd on aga plaan veelgi jõulisemalt uutele turgudele siseneda ning selle tarbeks ka täiendavaid investeeringuid teha.

Lisaks ekspordi võimendamisele annab kapitali kaasamine võimaluse tegeleda tootearendusega ja täiendada joogivalikut.

Auhinnatud maitsed ja disain