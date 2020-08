HARUKORDNE: Timber.ee oksjonikeskkonnas toimus 2,8 miljoni eurone metsatehing 

Kõikide nii pakettides sisalduvate kinnistutega kui ka eraldiseisvate üksikkinnistute ja raieõiguste müügi- ning oksjonitingimustega saab tutvuda Timber.ee oksjonikeskkonnas oksjonid.timber.ee lehel.

Eesti metsafirmad kasutavad Timber.ee keskkonda investeerimisfondidele ja suurettevõtetele suunatud müügis

Uue tulijana on fondidele ja investoritele suunatud müügis oma metsakinnistute paketi oksjonile pannud Lääne-Virumaalt pärit metsaettevõte Rivalte Grupp OÜ.

Ettevõtte juhatus leiab, et Timber.ee oksjonil kinnistute pakettide müümine on just praegu igati õige otsus, vaadates eelmiste pakettide oksjonite tulemusi. “Pole ju saladus, et kogu metsandussektor pidas eelneva kolme paketi alghindasid liiga kõrgeks, kuid kõigile üllatuseks müüdi need oksjonil maha ja lausa alghinnast kõrgemalt. See näitab, et praegu on väga õige aeg ka meil sellele rongile hüpata, et oma pikaajalisest metsainvesteeringust väljuda, kuni soodne olukord seda võimaldab,” kommenteeris ettevõtte juhatus, kel on olnud müügimõtted peas juba viimased neli kuud ja olemas värskelt valminud inventeerimisandmedki. “Seetõttu nii kiirelt oksjoni avaldatud saimegi.”

AS Timber juhatuse liige Jaakko Kuusk ootab, et juba septembris toimuvad järgmised suurtehingud metsaga ning need ei jää kindlasti viimaseks. “Juba seetõttu, et suurte fondide ja investorite huvi metsamaa vastu on kasvanud ning Timber.ee loodud usaldusväärne, selge ja konkreetne võimalus oma metsamaid pakettidena oksjonil müüa annab metsatehingutele kindlasti tulevikus hoogu juurde. Timber.ee oksjonikeskkonna toimimisloogika eeliseks on ka tõsiasi, et ükski ostuhuviline ei saa teiste potentsiaalsete pakkujate ees ühtegi soodustingimust või informatsiooni oksjoni kulgemise kohta. Timber.ee oksjon annab kõigile võrdsed võimalused pakkuda ja õiguse osta juhul, kui pakutud hind osutub kõrgeimaks.”

Samuti märgib Kuusk, et positiivselt lõppenud ja käimasolevad oksjonid on selgeks signaaliks turul, et senised läbirääkimistel põhinenud pakettide müügiprotsessid täna enam ei toimi. “Käsitöö, salakokkulepped, telefonikõned, eri laudade taga läbirääkimised ja hinnas tingimised on eilne päev. Täna tuleb parim tulemus oksjonil. Seda on kinnitanud nii eelmiste pakettide müüja kui ka ostjad,” ütleb Kuusk ja lisab, et kuigi pealtnäha võib tunduda, et oksjoni korraldamine on müüjale kulukas ettevõtmine, katab oksjonil saavutatav hinnalisa selle kulu ja rohkemgi veel.

Oksjonitelt ostjad on teadlikud, et AS Timber on kinnistute pakettide müüjatega sõlminud siduvad lepingud ja teinud vajaliku eeltöö. “See tähendab, et ostjal kulub vähem aega ja raha läbirääkimiste pidamisele ja tehingu ettevalmistamisele ning ajavõiduga saavutatud raha saab kasutada oksjonil kõrgema pakkumise tegemiseks,” märgib Kuusk.