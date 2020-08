Edgar Savisaar: presidendi kõne mulle meeldis 

"Õhtul olin Kadrioru roosiaias presidendi vastuvõtul," muljetab Savisaar. "Nägin seal isegi Ilvest, kellega me tervitasime. Tema mind oma vastuvõttudele ei kutsunud, ju siis ei pidanud vajalikuks. Rääkisime natuke Ameerika poliitikast ja Trumpi võimalustest sügisestel valimistel."

Ta tunnistab, et vanu sõpru oli näha väga vähe, millest on kahju. "Presidendi kõne mulle meeldis. Kuigi mõned ajakirjanikud küsisid , kas oli liiga karm , mulle nii ei tundunud. Pigem oli traagiline Svetlana Grigorjeva esinemine, kuigi ma üldiselt olin temaga nõus. Tõsi küll, ma ei tea kui palju oli selles tema enda juttu ja kui palju oli häid nõuandeid, aga see pole enam tähtis."