ÕL VIDEO JA GALERII | Parimad koolilõpetajad distantsõppest: see nõuab hästi palju motivatsiooni ja enese sundimist! 

Viimsi gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud Minna-Liisa Herman räägib: „Meie õpilased tulid distantsõppega väga hästi toime, sest meie kool oli ka enne koroonaaega hästi palju veebipõhisele suunatud. Tehnoloogia on meie koolis kõvasti hinnas. Nii et see üleminek oli väga sujuv. Samuti on meie koolis õpetajateks noored inimesed, mis tähendab, et ka neil oli lihtsam ümber harjuda.“

Minna-Liisale oli tänavune vastuvõtt veelgi erilisem – nimelt paluti tal ette valmistada kõne, et see roosiaias kõigile ette kanda. Neiu ütleb, et noorele tüdrukule pakub selline asi nii pinget kui ka hirmu. Kõne kirjutamine aga raskust ei valmistanud, kuna südamel oli palju mõtteid, mida jagada. „Aga selleks, et sellest kokku üks hea tervik saada, oli vaja heade sõprade ja pere abi ka,“ märgib Minna-Liisa.

Samuti Viimsi gümnaasiumi lõpetanud Roger Rikberg tõdeb, et kodus õppimine nõuab hästi palju motivatsiooni ja enese sundimist. „Et sa lihtsalt istud laua taha ja teed koolitükid ära. Kodus on teatavasti hästi palju erinevaid asju, mis su tähelepanu õppimisest eemale tõmbavad,“ märgib noormees.

Viimsi gümnaasiumi vilistlane Hedy Läets toob välja, et tal on kõige rohkem kahju eriolukorra tõttu ära jäänud viimastest üritustest ja tundidest koos klassiga. „Mõtlesin, et on aega veel hüvasti jätta, aga siis see kõik kadus ära. Tegelikult see õppimise pool vähemalt minu jaoks ei olnudki nii raske, saab ka kodus hakkama,“ ütleb Hedy.

Reaalained valmistasid veidi raskust

Tallinna 32. keskkooli kuldmedaliga lõpetanud Kristiina Walberg leiab, et kodus õppimine vajab suuresti enesedistsipliini ja motivatsiooni üleval hoidmist. „Kui need on olemas, siis see ei ole nii keeruline. Võibolla mõned reaalained on sellised, mis natukene valmistasid raskust, aga ei ole mitte midagi ületamatut. Isegi parem oli!“ kiidab Kristiina distantsõpet. Neiu lisab, et õnneks aitasid kõik teineteist. Näiteks siis, kui oli vaja leida mõnele küsimusele vastus.