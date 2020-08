Krimi Pikakari rannas uppus eakas mees Ohtuleht.ee , täna, 15:34 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Reedel anti G4S rannavalvuritele Tallinnas Pikakari rannas teada, et üks vette läinud mees pole enam tagasi tulnud. Vetelpäästjad leidsid vee alt teadvuseta mehe, kelle elustamine kahjuks tulemusi ei andnud.21. augustil kella 11.30 ajal andsid kaks vanemat meest rannavalvuritele Pikakari rannas märku, et nende sõber läks vette ja pole tagasi tulnud. Vetelpäästjad sõitsid kaatriga ujumisala lõppu tähistava poideliini juurde, asukohta, kus meest olevat viimati märgatud. Vesi on selles kohas kuni kaks meetrit sügav.Veepinnalt kedagi märgata polnud, kuid vee alla sukeldudes leidis rannavalvur sealt eaka mehe.Teadvuseta kannatanu toodi kohe kaldale. Üks rannavalvuritest alustas mehe elustamisega, teine teatas juhtunust hädaabinumbrile 112. Lisaks tuli appi üks rannakülastaja, kes aitas samuti meest elustada.Mõne minutiga saabunud kiirabimeedikud jätkasid kannatanu elustamist. Kahjuks ei andnud mehe elustamine tulemust ja ta suri.Mis mehega vees täpselt juhtus, ei ole teada.