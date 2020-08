Eesti uudised ROHKEM TASUTA SÖÖKI! Tartu tänavatele on oodata uusi toidukappe Kert Kõiv , täna, 10:00 Jaga: M

Foodsharing Tartu asutajaliige Annaliis Täheväli puhastab Genialistide klubi toidujagamiskappi. Foto: Aldo Luud

Hobi korras tegutsevad entusiastid on Tartusse teinud kaks toidukappi, kust igaüks saab võtta tasuta sööki. „Kui kuus inimest saavad kaks kappi üles panna, siis on juba päris hea,“ ütleb optimistlikult Annaliis, kes kuulub toidujagajate kuueliikmelisse tuumikusse. Aktivistide plaanid on aga suured: kavas on ehitada toidukapid kõigisse Tartu linnaosadesse.