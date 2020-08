Seisukoht | Maskiga hirmud 

Sõjad tõid kaasa hirmu kaotada vabadus ja lahingusse saadetud poeg. Oli selline aeg. Hirmu nägu oli äratuntav, käegakatsutav, ilma maskita. Surmahirm. President Kersti Kaljulaid ütles oma taasiseseisvumispäeva kõnes, et 20. august 1991 on päev, millest alates elame hirmuta maailmas. Usun, et ta pidas silmas mitte seda, et kõik hirmud oleks nüüd maamunalt täiesti kadunud, vaid ikkagi seda, et vabas Eestis ei ole põhjust tunda päevast päeva suurt hirmu oma maa, rahva ja lähedaste pärast. See on suur õnn.

Öeldakse, et loodus tühja kohta ei salli ja suure hirmu asemel on koha sisse võtnud uued hirmud. Iial ei tea, mis elul varuks. Nagu ütles Karl Kalkuni mängitud peremees filmis „Siin me oleme“: „Vaata, naine, ma ole Luki all olnu ja Kuramaal. Ja ühe korra läks slepipaat räimelaadungiga ümber. Laine löi muuturi täis ja me olime Joosepiga kolm päeva kadunud. Ma mötlesi, et ma ole elus köik pörgud läbi käinud, aga näed sa – saatan saatis veel ühe!“

Filmis olid hirm ja õudus kehastunud Kohviveskiks, praeguses päris maailmas on neil ees Koroona ja Hispaania teeteo mask. Mõlemad külvavad hirmu oma teel. Neid juba angerjaga lakast alla ei peleta. Mõistlikkuse piires võib ju hirmunud olla. Kui aga oleme kistud kuude kaupa iga päev koroonauudistesse, mis on võtnud juba kunagiste rindeteadete mõõdud ja meid kohutab tunnis kuus meetrit edasi liikuv teetigu rohkem kui meie maanteedel 130 kilomeetrit tunnis kihutavad autojuhid, on midagi veidi paigast ära.