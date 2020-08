FOTOD | Kui ma oleksin teadnud, et kaalu kaotamine on nii lihtne, siis poleks kunagi ülekaaluga leppinud 

Kuidas toimus plaani järgmine?

Tegin veebisaidil testi ja sain tulemused ning võimaluse valida, millal alustan dieediga. Keegi ei küsinud minult midagi muud kui selgelt kirjutatud juhiste järgimist. Sain hõlpsalt osta vajalikke tooteid ükskõik millisest poest ja minu üllatuseks, õigesti toitudes, hoidsin raha kokku. Lisaks, kui soovisin välja minna sööma, siis menüü uurimisega leidsin kergesti koha, kus minule sobivad toidud olid juba menüüs või neid oleks lihtne kohandada, et kokk või ettekandja minu peale väga pahaseks ei saaks.

Suure huviga ronisin igal hommikul kaalule ja tulemused olid tõesti uskumatud – esimese nädalaga kaotasin iga päev umbes kilogrammi. Ma ei suutnud seda uskuda, sest päevad möödusid tavaliselt, ei olnud tunnet nagu oleksin terve päeva pidanud elama mõne porgandi ja salati peal. Minu toitumiskavas olid hõlpsasti koostatavad ja maitsvad retseptid, tundsin kogu aeg, et kõht on täis. Toit on üks elu naudinguid, ma ei pea seda üldse proovima keelata ja tunnistan, et just see takistas mul dieedi alustamist. Ma soovitaksin isegi mitte nimetada Stockholmi dieeti „dieediks", kuna see sõna võib paljusid eemale peletada. See on lihtsalt maitsev retsept, mille kogenud spetsialistid on hoolikalt valinud ja annab järelikult tulemusi. Olen näinud, kuidas mu tuttavad soovivad kaotada liigsed kilod ja jõusaalis higistavad, kuid tulemusi pole. Ärge saage minust valesti aru, ma ei ole spordi vastu, kuid kiireimat viisi salenemisel ei leia sealt. Kõik on üllatunud, kui ütlen, et saavutasin oma kaalu ilma jõusaali abita.

Muidugi on peamine ja kõige märgatavam muudatus see, mida peeglist näen. Hea välimus lubab olla enesekindlam igas olukorras, ükskõik kui imelik see minu aastates kõlab. Kuid see, mida keegi väljastpoolt öelda ei saa, on tervise paranemine – mul on suurepärane enesetunne, vererõhk on normaliseerunud ja peavalud (millele ma ei leidnud selgitust) on kadunud. Me ei ole nooremad, kuid järgides selles programmis mõnda lihtsat näpunäidet, on mul tunne, et ma pole kaotanud mitte ainult 16 kilogrammi, vaid ka 16 aastat nooremaks muutunud. Passis olevad numbrid on jälle lihtsalt numbrid. Päevad on muutunud pikemaks ja enam pole tunnet, et midagi ei saa teha või ei viitsi teha.

Mida soovitaksid teistele inimestele, kes üritavad kaalust alla võtta?