Top | Isamaaline roosa kleidike 

Kui Eesti kindral teeb riigi ühel tähtsamal pidupäeval avalduse, milles teatab sõjaväelise sirgeselgsusega, et oleks roosiaedagi läinud, kuid pärast kolmapäeva pole see enam kohane ning lilleaia üritused jäägu mikk pärnitsatele, siis mille poolest erineb see Mali riigipöörajatest sõjaväelastest, kellele samuti sealne president ei meeldinud? Mis ajast on aga sõjaväelastel kombeks presidendi tegemisi arvustada, kaasa arvatud riigipea peokülaliste valikut? Sellest edasi on juba väga lühike samm ka mittemeeldivate poliitiliste otsuste vastu avaliku vastuastumiseni. Ammugi mitte ei sobi ühele kindralile taasiseseisvuspäeva tähistamise kutset presidendile näkku visata.