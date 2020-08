Politsei jätkab Tartus öise alkoholimüügi piiramist 

„Terviseameti hinnangul on Tartumaad puudutav alkoholi müügipiirang näidanud positiivset mõju kinnitatud haigete arvu kujunemisele. Kuigi haigestunute arv on olnud langustrendis, ei ole need numbrid veel siiski piisavalt madalad, et täna alkoholi müügipiirangutest loobuda,“ selgitas oma otsust Lõuna prefekt Vallo Koppel.