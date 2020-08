Austraalia kaevurid leidsid paaritunnise vahega kaks suurt kullakamakat 

Kullakamakate paar kaalub kokku 3,5 kg ja selle väärtuseks on praeguste hindade juures 250 000 dollarit [üle 211 000 euro]. Kui kaevurid müüvad kulla kollektsionääridele, võivad nad saada selle eest lausa 30% suurema tasu kui nad esialgu kamakate massi arvestades spekuleerisid.

Brent Shannon ja tema naisevend Ethan West leidsid kaks kamakat vaid mõnetunnise vahega Victoria osariigist Tarnagulla lähedalt kullaväljalt. Eriti ebatavaline on see, et nad tegid kaks suurt leidu sama päeva jooksul. Mehed avastasid ekskavaatoriga üleskaevatud maalapikeselt kulla metallidetektorite abil.

„Ma uskusin, et meil on võimalus midagi leida. See oli läbikaevamata pinnas, mis tähendab, et see oli varasemast puutumatu,“ selgitas Brent Shannon. Kaevurid olid oodanud mitu kuud luba, mis võimaldaks neil soovitud kohas kullaotsimist alustada. Otsingutel oli abiks ka Ethani isa Paul, kelle sõnul tekitas väärismetalli nägemine tunde, mida pole võimalik kirjeldada. „See on midagi, mida pole võimalik iial unustada,“ mainis Paul.