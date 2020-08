Siiri Laidla | Onu Kalmer ehk siira maapoisi jälgedes 

Liina... Tennosaare tütar pole isaga seotud tundeid vaka all hoidnud, vaid üsna avameelselt rääkinud, kuidas tundis end tihti tõrjutuna, kelle jaoks tähtsal papal aega nappis. Küllap on ta praeguseks mõistnud, mis lõivu tuleb kuulsuse eest pere ja laste arvelt maksta ning on oma isale igas suhtes andestanud. Selle parim, suisa saatuslik väljendus on võimalus kehastada „Vanas klaveris“ omaenda vanaema.

Siiras maapoiss

Jõudsingi ringiga tagasi muusikali juurde. Hoian end sellega kursis, vaatan fotosid, loen arvustusi. Niimoodi olen seal peaaegu et kohal käinud. Kas tahaksin ka tegelikult kohal olla? Seal, kus kuuldavasti tuhat viissada inimest on tihedalt tribüünile pressitud? Olukorras, kus seitsmepealisele lohele sarnanev koroona tõstab taas pead? Kus Kiidjärve-suplus või piknik järve kaldal pole vist võimalik (ei tea, kui suur ala on seal põlispargi ja järve kaldal etenduse jaoks piiratud)?

Nüüd tuleb koht, kus viinamarjad on hapud: ah, ma ei tahagi seda tingel-tangelit näha. Kalmer Tennosaarest kui lüürilise hingelaadiga mehest, kelles ometi peidus ka marssalikepike, ei anna see lavatükk nagunii õiget aimu. Muusikat, tantsu-laulu on küll palju ja veel rohkem on parukaid. Kas ükski vaataja lahkub etenduselt pisarsilmi, saanud katarsise, mida teatrietendus peaks ideaalis pakkuma? Ei tea.

Aga tean, et Tennosaar, õigemini tema repertuaar oli mu isale, pimedale lauljale Erich Pardile oluline. Pimedate muusikute esibaritonina tuuritas ta viisteist aastat mööda Eesti rahvamaju. (Sellest kirjutab põhjalikult ajaloolane Aldo Kals raamatus „Tartu pimedad solistid 1938-1972“). Laulude valikus oli Kalmer Tennosaare (peamiselt raadios) esitatud laulud olulisel kohal. „Lucinella“, „Lilled sinule“, „Solenzara“, „Dona, dona“, lustlikud jenkad jne kõlasid mu kodus ja kulusid pähe, kui isa neid klaverisaatja abiga harjutas.

Seega on Kalmer Tennosaare isalik olemus minus kuidagi põimunud oma isaga. Olen justkui laululaps nende mõlema põlvel. Mind ei huvita selle lembelauliku armuelu, karjääriredelipulkade tugevus või nõrkus, tutvus kosmonautidega vms. Tahan jätkuvalt uskuda siira maapoisi imidžisse. Laulja on oma elutee algusest ja emast kirjutanud nõnda: „/---/ tema, mu mullake, oli ju see, kellelt kuulsin esimesed helinad, kui ta heietas rahvaviise küll vokivurina saatel, küll küdeva ahjusuu ees... Nii me seal „Kaljumäel“ hõiskasime ööbikutega võidu, nii et lajatasid metsad ja kaljuseinad Ahja jõe orgudes.“ (Laulab Kalmer Tennosaar, Eesti Raamat 1972, lk 25).