ÕL VIDEO | Suurpere soovitab: rutiini peab korda saama, et kooliaasta üle elada! 

Rebeka ja Ingmar Kure peres kasvab neli last, kellest kolm käivad koolis. Viies laps on peagi sündimas. Kevadel tuli suurperel maadelda distantsõppega. "Eks me mõlemad mehega lahendasime tundide viisi õhtuti matemaatika tekstülesandeid, sest oli vaja last aidata. Tuleb leida oma tugevused ja ülesanded ära jaotada. Koos teha, mitte et üks teeb," räägib Rebeka.

Suurperes saatis lapsi kooli see vanem, kes sel päeval ei pidanud väga varakult tööle minema. „Meil käib see kordamööda, kes saadab lapsed välja, vaatab, et nad on söönud ja et koolikotid on kaasas. On ka nii juhtunud, et nad lähevad kooli ja siis avastavad, et kott jäi koju," räägib õpetajana töötav Rebeka. Kuna kolmapäeviti pidid mõlemad lapsevanemad varakult tööle minema, siis neil päevil kutsuti hommikuks appi Rebeka täditütar.