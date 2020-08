Eesti riigiasutus keelas töötelefonides TikToki: see on turvarisk! 

RIA-le kuuluvates telefonides on kogu maailmas tohutult populaarseks muutunud TikTok keelatud alates juuni lõpust, vahendab ERR-i uudisteportaal .

"Keelamise otsuse võtsime vastu kohe, kui jaanilaupäeval sellises keskkonnas nagu Boredpanda kaks Leedu ajakirjanikku jagasid uudislugu sellest, et TikToki näol on tegu pigem andmeid koguva rakendusega, mille fassaadiks on sotsiaalmeedia," ütles ERR-ile RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juht Tõnu Tammer.