Kersti Kaljulaid võib kandideerida peasekretäriks „rikaste riikide klubisse“ 

Kaljulaidi šansse võib suurendada asjaolu, et mitmed suurriigid on mänginud end rahvusvahelisel areenil üksteise vastu ja see suurendab väikeriigist tuleva kompromisskandidaadi võimalusi, kirjutab ERR-i uudisteportaal .

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles reedel ERR-ile, et president Kaljulaid on andnud nõusoleku, et tema kandidatuuri sobivuse üle võib arutada.

"Plaaniks on seda veel palju nimetada, sest Kersti Kaljulaid on president tuleva aasta oktoobrini ja keskendub sellele tööle, nagu ta on teinud seda viimased neli aastat. Aga tõsi ta on, et rahvusvaheliste organisatsioonide juhte otsitakse ja president Kaljulaid on andnud nõusoleku, et tema kandidatuuri sobivuse üle võib arutada," sõnas Linnamäe.