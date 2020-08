Küsimus | Miks pole Kaitseliidu juhti pärast presidendi solvamist veel ametist vabastatud?

Kui Riho Ühtegi oli presidendi vastuvõtule kutsutud mitte eraisikuna, vaid Kaitseliidu kui institutsiooni esindajana, siis ta avaldus oli tehtud kõigi kaitseliitlaste nimel. Mis ajast on aga sõjaväelastel kombeks presidendi tegemisi arvustada, kaasa arvatud riigipea peokülaliste valikut? Sellest edasi on juba väga lühike samm ka mittemeeldivate poliitiliste otsuste vastu avaliku vastuastumiseni.

Militaarstruktuuride ülesanne on kaitsta kogu Eestit, isegi kindralid ei saa teha valikuid, et teatud inimrühmad ei ole nende inimesed. Ammugi mitte ei sobi ühele kindralile taasiseseisvuspäeva tähistamise kutset presidendile avalikult näkku visata. Olukord on seda tõsisem, et Ühtegi pole seni tagasi astunud ega isegi vabandanud, vaid teatas, et tema otsus pole kommenteerimiseks, jäädes seega oma avaldusele kindlaks.