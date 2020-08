Maailm Siberi haiglas elu eest võitlev Navalnõi on olnud ligi kümme aastat Kremlile pinnuks silmas Aare Kartau , täna, 12:14 Jaga: M

Vene arstid teatasid, et Navalnõi organismis ei tuvastatud mürgi jälgi. On see tõsi? Foto: Reuters/Scanpix

Vene arstid teatasid reedel, et ei luba Aleksei Navalnõi üleviimist Siberi haiglast Saksamaale. Opositsiooniliidri toetajate hinnangul on see Kremli katse tema elu kallale kippuda. Siiski pole praegune väidetav mürgitamine ja kinnipidamine sugugi esimene kord, kui Navalnõi suhtes on karme meetmeid rakendatud.