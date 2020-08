Töö kõrvalt ametit õppima: kuidas need rollid nutikalt ühendada? 

Vali eriala, mis on tööga tihedalt seotud

Kui aegade hämaruses saadi oskusi meistri kõrval töötades, siis töökohapõhine õpe on selle kaasaegne vorm. Näiteks kui töötad kokana kogenud kolleegide kõrval, kuid kutsetunnistust pole, siis on töökohapõhine õpe just sulle! „Eelduseks on, et õppija töötaks erialal ning saaks kaks kolmandikku õppest ja praktikast oma töökohal läbida,“ selgitab Tartu Kutsehariduskeskuse töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid-Ester Tani. „Õppija, tööandja ja kooli kolmepoolses koostöös see õpe sünnibki. Peamised alused ja teooria õpetame koolis, kuid koolipäevi on kogu õppest maksimaalselt üks kolmandik. Kogu praktika saab õppija teha oma töö juures, kusjuures ettevõttele maksame ka väikest juhendamise tasu,“ lisab ta.

E-kaubanduse spetsialisti eriala töökohapõhises õppes läbinud Tea Pärnik käis koolis mõned päevad kuus ning talle ja tööandjale sobis selline graafik ülihästi. Töö ei kannatanud ja ka õppimine edenes. „Eriti lahe oli koolisessiooni järel tööle tulla ja loengus räägitud nippe järele proovida. Siis oli küll tunne, et õppimine on kasulik kõigile. Muidugi on YouTube´s palju materjale ja alati saab ennast täiendada ka iseseisvalt, aga koolis õpetajate-meistrite käest õppida ja küsida – see oli suurepärane. Mul on kaks kõrgharidust, aga ikka olen kade nende peale, kes kutsekoolis nii praktilist ja head õpet saavad,“ kiidab Pärnik õppe sisu.

Õpid ka kaasõppijatelt ning saad kutsetunnistuse

Lisaks on töötavate inimeste grupis koos kolleegid ning koolisessiooni ajal õpitakse ka üksteiselt, vahetatakse kogemusi ja nippe. „Me käime praegugi koos ja meid seob nii eriala kui ka lihtsalt see, millega olema hakkama saanud,“ räägib Pärnik.

Mõistlik tööandja soodustab töö kõrvalt õppimist igati, sest enamate oskustega inimesed toovad ka ettevõttele suuremat kasu. „Õppetöös oldud tundide eest ei pea töötajale töötasu maksma. Samas ettevõttepoolse juhendamise eest maksab kutsehariduskeskus lisaks ning samuti pakub juhendajatele koolitust,“ kinnitab Sigrid Ester Tani. Kindlasti on oluline, et töökohapõhine õpe on kõige kiirem ja mugavam tee, et jõuda kutsetunnistuseni. Näiteks turvatehniku töö eeldab tunnistust ning seetõttu on ka turvafirmad ise huvitatud oma värvatud töötajaid kohe õppesse suunama. Kasu on kindlasti mõlemapoolne, sest uus töötaja saab välja koolitatud ning suudab kiiremini ka professionaalset tööd teha.

Aga samas saab nii ka organisatsiooni sees ametis edeneda. „Kaubandusvaldkonnas, näiteks Coopist ja CircleK-st on mitmeid häid näiteid, kus töökohapõhise õppe läbimine on andnud võimaluse tõusta kategooriajuhiks või kaupluse juhatajaks,“ toob Tani välja.