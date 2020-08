Katrin Pauts | Supersolvujate soigumisühiskond röövib (loome)inimestelt vabaduse 

Solvujate tolereerimise karikas hakkas mul hirmsasti üle ääre ajama, kui lugesin, et HBO on lisanud 1974. aasta komöödiafilmile “Leegitsevad sadulad” nn “konteksti selgitava” video, kus ülikooliprofessor vaatajatele lahti seletab, mis sorti huumoriga on siin tegemist. No see veel puudus, et hakkame nalju ja paroodiaid lahti seletama!

Pakun, et ka “Ärapanija” ja “Tujurikkuja” sketšid jäid lihtsakoelisemale või huumorivaesemale inimesele täiesti arusaamatuks või osutusid solvavakski, näiteks küüditamine või purjusujumine - ja eks nende peale ju üksjagu solvuti ka. Aga kas keegi tuli tol ajal mõttele, et teravamaid nalju hoiatustega varustada? Fakt, et iga inimene iga sorti huumorist aru ei saa ja vahel keegi su anekdoodi peale vihastab, oli lihtsalt asi, millega tundus loomulik leppida.

Mis puudutab “konteksti” lisamist ajaloolistele filmidele nagu “Tuulest viidud”, siis see on minu meelest mõttelaiskuse kultiveerimine, mis pikas perspektiivis muudab koolihariduse ju täiesti mõttetuks. Nii et hakkamegi head üldharidust ja kodust kasvatust taoliste diskleimerite ja hoiatustega asendama? Kirjutamata reeglid, mille hoomamine oleneb inimese intelligentsusest, tuleb asendada kirja pandud reeglitega? Kas mina kui kirjanik üldse tohin oma raamatutes luua šovinistlikke ja rassistlikke tegelaskujusid? Või tuleb mul nüüd igale teosele lisada põhjalik eessõna, kus selgitan, et ilukirjandus on väljamõeldis, kus mu tegelaskujud võivad vahel käituda nii, nagu ma ise iialgi ei teeks?

Jälgides Ameerikas vohavat tühistamislainet, kus inimesed kaotavad töökohti aastaid tagasi kirjutatud Twitteri-säutsude pärast, tekib mulje, et kultuuritegelaste kõlbeline puhtus pole kunagi varem nii oluline olnud - kui, siis ehk kommunistlikus Nõukogude Liidus.

Milline nali on veel lubatud?

Supersolvujate hirmus genereeritud totrate hoiatusmärgiste leidmiseks ei pea ju ainult Ameerikasse vaatama. On juba Eestiski märke, et naljatamisega peab ette vaatama. Tartu linna pressiosakonna äge reaktsioon Õhtulehes ilmunud karikatuurile, kus oli linna logo ümber natuke koroonanalja tehtud, sai õnneks omakorda naeruvääristamise osaliseks - tore, sest koroonahaigus on juba niigi piisavalt paha, raskelt haigestunud ühiskond aga veel palju hullem. Mida peaks karikaturist enda kaitsmiseks tegema? Iga karikatuuri alla pika jutu kritseldama, mis olid antud juhul tema naljategemise täpsemad tagamaad ja eesmärgid? Meenub ka see õudne päev, kui ERR-i arvamustoimetajale selgeks sai, et följetoni avaldades tuleb joone alla igaks juhuks kirja panna, et sellesse juttu tuleks suhtuda naljaga.

Paraku on sihukest ettevaatlikku naljatamist, mis siin maailmas üldse kedagi ei riiva, ikka väga vähe. Nalja ja paroodia eesmärk lõpuks ju ongi naeruvääristamine, olgu see siis teatud isikuomadused nagu lollus, ahnus ja rumalus, teatud sorti käitumine või siis mõni ühiskonnanähtus. Ma ei suuda kuigi hästi ette kujutada ühiskonda, kus absoluutselt mitte keegi ei tunne end mitte üheski olukorras solvatuna. Ei saa ju ometi eeldada, et kogu maailm iga solvunu ees alandlikult paindub, sest too ei saanud mingist sõnavarjundist, naljast või kunstivormist aru? Kas naljad ja looming laiemalt tuleks tõesti taandada kõige lihtsakoelisema ja huumorivaesema indiviidi arusaamisvõimele?