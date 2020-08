Joe Biden: valimised on võitlus valguse ja pimeduse vahel 

Endine asepresident Biden sõnas, et tema vabariiklasest rivaal on vallandanud liiga palju viha, hirmu ja eraldumist. „Annan teile siin ja praegu oma sõna. Kui te usaldate mulle presidendiameti, toetun ma meie parimatele, mitte halvimatele omadustele,“ sõnas Biden, kes nimetas end valguse liitlaseks. Demokraat kirjeldas, et ameeriklased suudavad ühiselt üle olla praegu valitsevast pimeduseajast. „Valime hirmu asemel lootuse, väljamõeldiste asemel faktid ja privileegide asemel õigluse,“ toonitas Biden, kinnitades, et novembris toimuvad valimised on „elumuutvad“ ja need määravad selle, milline näeb välja Ameerika tulevik.