Mupo sai öörahu rikkuvate koerte kohta 22 kaebust  

Munitsipaalpolitsei pressiesindaja Meeli Hunt ütles Õhtulehele, et nad said juunis kolm, juulis 16 ja augustis kolm sellist kaebust. Samuti kurdeti sel ajal ka rihmata ringi jooksvate koerte üle – mupole laekus selle kohta 28 kaebust.

Sel suvel teatati munitsipaalpolitseile sedagi, et naabri kirev kukk ei laskvat hommikuti magada. Paraku ei leitud lindu tollest elamisest.