President Kaljulaid: 2020 ei tohi olla aasta, kui kaotasime oma vabaduse 

Kaljulaid rääkis, et poliitiline kultuur on muutumas. „Muutus pole enam ainult sõnaline, vaid sisuline – see puudutab riigi nimel tehtavaid otsuseid. Kes ei suuda, läheb ära, aga eks ametniku elukutse juurde kuulub ka poliitilise tahtega kaasaminemine. Ma ei taha pisendada valitsuse head tööd viiruskriisi ohjamisel. Tahan tunnustada neid ka ekspertide kaasamise eest. Aga mida nädal edasi, seda murelikum ma olen,“ ütles ta.