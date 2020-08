INTERVJUU | Tarmo Soomere: praegu on olukord, kus teaduslik teadmine ei muutu nädalate ega päevadega, vaid tundidega 

Härra Soomere, leidsin end mõttelt, et teadusmaailmas, nagu ka paljudes muudes valdkondades, käib tunnustamine oma tsunfti sees. Teie puhul siis teadlaselt teadlasele. Kas selline tunnustus, mis tuleb väljast, isegi terve ühiskonna poolt, on teie jaoks midagi uut ja kas sel on ka teistmoodi väärtus?