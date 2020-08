GALERII | Teletornist lasti taasiseseisvumispäeva auks saluuti 

Ilutulestiku eest vastutava ettevõtte Pyrocomi juhi ja staažika pürotehniku Sami Tammi sõnul on tegemist küll tehniliselt keeruka ettevõtmisega, kuid tulemus saab olema tõeliselt efektne.

„Saluut, mis paiskub taevasse üle 170 meetri kõrguselt, võimendub 170 kordselt. Tänase imelise ilmaga on see nähtav väga kaugelt. Vaadake milline ilm meile on antud,“ ütles Tammi.