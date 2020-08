Juhtkiri | Vabadust on vaja endiselt hoida 

Piisas roosast kleidist noormehe seljas ja kõnest, mis ei meeldinud ning endast väljas justiitsminister nõuab žüriilt aru, miks valele isikule vägivallavastane auhind anti ning kaitseliidu kindral keeldub seepeale presidendi vastuvõtule minemast – Ühtegile kui end iseseisvuse taastajaks pidavale kindralile pole sobilikud presidendi kutsutud külalised. Samamoodi kiusame riikliku printsipiaalsusega hipisid, kuna nad on meist erinevad?

Nii pole sugugi kohatu meie poliitiliste arengute taustal ühe presidendi kõnet kommenteerija küsimus – mida peaksime tegema, et ühel hommikul ei ärkaks me ise Valgevenes? Sama ehmatav on kuulda pärast ligi kolme aastakümmet taasiseseisvust nentimist, et riigipea seekordne kõne oli nende nimel, keda valitsus ja poliitikud ei esinda.

Ühest küljest me elame siin Eestis kaasa valgevenelastele, samas peame ise muretsema, et osa poliitikuid ei kasutaks koroonakriisi vabaduste kärpimiseks. Sama kummaline on, et 21.sajandil pole koroonaga toimetulekuks sugugi mitte kõigile iseenesestmõistetav teadusele tuginemine, vaid paremal juhul propageeritakse hanerasva, halvemal juhul suisa ebateadust. Ebaselged karantiinireeglid ja nende suvaline tõlgendamine võimaldab küll tööle kutsutud ukrainlased riigist välja saata, kuid nende kui ohvrite ebainimlikud elutingimused pole rahulolust pakatavas Eestis teema, enne kui riigipea teema üles kergitab?