Sveta Grigorjeva: me oleme kuradi sitas seisus 

"Asi on selles, et meie mahajääjad täna valivad populiste, sest eelnevad valitsused pole nendega tegelenud. Ma ei räägi Narvast, Kohtla-Järvest, vaid ka maal, Lõuna-Eestis elavatest inimestest," ütles Grigorjeva.

Ta lisas, et oma päritolult ja sotsiaalselt majanduslikult olukorralt võiks ta samuti olla inimene kes valib EKREt. "Kuna mul oli ligipääs haridusele, siis ma pole see inimene. Ma üritan aru saada neist inimestest, sest ma ise olen sealt pärit. Ma olen vastu populistide kultuurile, kes manipuleerivad minu inimestega."

"Me oleme kuradi sitas seisus, meil on liiga palju vaeseid inimesi. Mitte ükski erakond ei tegele lihttöölistega, see mass on jäätud populistidele. Meil on neoliberaalseid erakondi, keda ma ei vali, sest nad ei esinda minu huve, neid ei huvita, kas ma ujun või upun," lisas Grigorjeva.

Ta soovitas valitsusel sotsiaalsüsteem üle vaadata. "Kasvõi näiteks kodanikupalk oleks algus. Kui ma pean kogu aeg muretsema, kuidas üüri maksta ja lastele riideid osta, siis mul polegi võimalust kriitiliselt mõelda, siis ma kuulangi lihtsat lauset ja mõtlen, et nemad päästavadki minu ja ma valin neid."

"Pelgalt tõik, et täna teie ees sellisel üritusel presidendi vastuvõtul roosiaias kõneleb lihttööliste ja eesti-vene segaperekonnast pärit noor naisterahvas, on pisike ime, on pigem erand," märkis Grigoejeva oma kõnes.

"Kuigi rääkimine võib kujuenda ohtlikuks, ei taga vaikimine samuti kaitset. Ma olen täna siin, murdmas oma vaikust teadmisega, et mind võib oodata nii poliitiline tagakiusamine, nii tänaste kui tulevaste töölepingute ülesütlemised, aga ehk isegi kohtukutse, see on tänapäeva nõudliku ja kohati vihast häält tegeva naise reaalsus."