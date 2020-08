Otto Oliver Olgo | President kõneles nende nimel, keda valitsus ei esinda 

Pean silmas eelkõige noori ja kõrgharitud linlasi, kelle toetus kolmele koalitsioonierakonnale on napp võrreldes teiste valijagruppidega. Kes tunnevad sarnaselt Kaljulaidiga muret, mis saab pärast koroonakriisi ja praegugi maailmale avatud Eestist. Tõsi, see ei pruugi olla esmane prioriteet. Pärast märtsikuud on suurimaks mureks kujunemas majanduslik olukord. Metoodiline poliitkultuuri muutmine, millest Kaljulaid kõneles, ei saagi olla prioriteetsem, kui ei ole teada, kas sul või su elukaaslasel või su isal on tööd novembris. Hirm viiruse teise laine ees varjutab muud mured.

Eks ole juba harjutud valimisjärgse olukorraga, kus vähk, haug ja tuvi üritavad kordamööda noppida poliitilisi punkte. Kes WRC-ralliga, kes vorstikauplemisega. Laiendades aastaaja haaval “vastaste” või “vaenlaste” nimekirja opositsioonist kaugemale. Mõnikord näiliselt konflikti minnes, aga siiski ühiselt edasi. Kes kraakleb, kes vaatab pressikonverentsil tuimalt pealt, kes ütleb, et “meie sellised ei ole”, aga ei tee ka midagi “selliste” osas. Kaljulaid teab seda sama hästi nagu harukordne nähtus nimega Isamaa valija.

Riik paistab olevat valmis (sarkastiliselt nüüd ja edasi). Käimas on peenhäälestus. Prioriteedid on ukrainlasi kasutavad ettevõtjad, kleiti kandev anarhist, välistudengid ja mõneks ajaks ka laenud. Ega ju midagi olulist ei lõhuta. Pensionisüsteem seisab ka kohtus. Elame üle. Peaasi, et koroona asju uppi ei löö.