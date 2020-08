Igor Gräzin | Presidendi kõne – ei sõnagi Valgevenest? 

Eesti president ütles ühe kauni lause küll – et EV põhiseadus on kõige ilusam – aga me oleme nii kaugel taastunud vabaduses siiski, et esitada endile küsimus sellest, kuidas see seadus täna toimib. Näiteks – rahandussüsteemi osas. Meie Pank on lakanud olemast hetkest, mil astusime eurosse, aga täna toimub Euroopa Parlamendis arutlusi sellest, mismoodi eurost välja astuda. Kuidas suhtub sellesse Eesti rahandus? See oli vale asi, kui sellistel aruteludel osales Brüsselis Eestit esindavalt vaid üks inimene.