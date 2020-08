Riina Solman | Kas pärnitsatele on kõik lubatud? 

Selle peale on asunud Pärnitsat sotsiaalmeedias ja ka veebiportaalides kaitsma mitmed auhinna andnud komisjoni liikmed ja ka ajakirjanikud. Pärnitsa kaitsekilbina üritatakse jätta muljet, et konservatiivseid inimesi pahandas ennekõike noormehe kantud roosa kleit. See on muidugi absurdne.

Enda kõnes üritas Pärnits seada kollektiivse süü meie ühiskonna valupunktidest Eesti perede õlgadele. Pärnitsa kaitsjad ütlevad, et perevägivald toimubki ennekõike Eesti peredes ning vägivalla toimepanijateks ongi enamasti sugulased või peretuttavad. Sellega keegi ei vaidle, sest enamik lapsi kasvabki peredes. Samas on see Pärnitsa „avastus“ sama, mis öelda, et enamus autoõnnetusi toimub seal kus on autod või et toidu kätte lämbuvad enamasti need inimesed, kes toitu söövad.

Kollektiivse süü seadmine kõigi perede õlgadele on aga ülekohus, mida ükski tervemõistuslik inimene ei tohiks tolereerida. Vägivald ja süsteemne vägivald enda lähedaste vastu meie ühiskonnas on erand, mitte reegel. Vägivalla eest tuleb vastutuse alla võtta aga vägivallatsejad. Seda ei saa ja ei tohi laiendada neile peredele, kus valitseb hoolivus ja armastus. Pärnits eksis selle põhimõtte vastu ning see on põhjus, miks tema käitumine väärib hukkamõistu.