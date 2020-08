Valgevene presidendivalimistel kandideerinud Svetlana Tihhanovskaja tänas Eesti riiki ja rahvast tugeva toetuse eest 

Reinsalu selgitas Eesti Vabariigi positsiooni Valgevene valimiste mittetunnustamise küsimuses ning pidas oluliseks, et poliitiline dialoog Valgevenes viiks kokkulepe saavutamiseni uute valimiste läbiviimiseks.

Ministrid kõnelesid ka OSCE initsiatiivist poliitilise kriisi lahendamiseks ning välisminister avaldas lootust, et Valgevene ametivõimud toetavad seda algatust. Urmas Reinsalu kinnitas, et Eesti jaoks on oluline Valgevene riiklik iseseisvus.