Presidendi vastuvõtule minekust loobunud Kaitseliidu ülem: "See on minu isiklik otsus, mis ei ole kommenteerimiseks" 

"Oleks täna Roosiaedagi läinud, kuid peale eilset pole see nagu kohane. Jäägu lilleaia üritused siis mikk pärnitsatele ja minusugustele karedamad tegemised, mis ehk sobivadki enam neile keskealistele meestele, kelle noorus möödus Eesti iseseivust taastades," kirjutas Ühtegi oma Facebooki lehel.

Õhtulehele otsust kommenteerides oli Ühtegi sõnaaher. "See on väga isiklik põhjus nii et seda ma ei hakka kommenteerima," vastas Ühtegi, miks otsustas presidendi vastuvõtule mitte minna.

Küsimusele, kas see on seotud Mikk Pärnitsaga, vastas Ühtegi uuesi, et tegemist on isikliku otsusega, mida ei ole vaja avalikult kommenteerida. "Võite nii kirja panna, et see on minu isiklik otsus, mis ei ole kommenteerimiseks," pareeris Ühtegi.

Üleeile leidis aset neljandat aastat toimunud vägivallennetuse auhindade väljaandmise tseremoonia, kus tunnustati teiste hulgas Mikk Pärnitsat. Avalikkuses tekitas pahameelt kleidis ja kontsakingades tseremooniale tulnud Pärnitsa riietus. Samuti tekitas pahameeletormi Pärnitsa kõne. Teiste seas mõisits selle hukka justiitsminister Raivo Aeg, kes tõi muuhulgas välja, et tunnustatud on nimekirja sattunud statuuti rikkudes ning iga isiku teened tuleb üle vaadata.