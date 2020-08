FOTO | Mis toimub Valgevenes? President Kaljulaid sai asja arutamiseks ministritega kokku 

„Meie eesmärk on, et Valgevene rahvas saaks vabalt otsustada oma tuleviku üle. Eriti tänasel päeval on meil siin Eestis seda eriti asjakohane meenutada,“ ütles Vabariigi President pärast nõupidamise lõppu. „Eesti on senistele sündmustele reageerinud adekvaatselt. Meie seisukohad on olnud selged, jõulised, õigeaegsed. Valgevene valimised ei olnud vabad ega õiglased ning seepärast me neid ka ei tunnusta,“ lisas president Kaljulaid.