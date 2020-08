Mart Soidro | 20. august. Eile ja täna 

Oma roll taasiseseisvuspäeva aeglasel käivitumisel on ka 1992. aasta valimiskampaanial. Kui Isamaa valimisstaap panustas Ivo Linnale ning Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti isamaalistele lauludele, siis Rahvarinne - selle nime all nad viimast korda valimistel osalesid - broneeris varakult 20. augustiks lauluväljaku, kus esinesid Erich Krieger, Boris Lehtlaan ... ja tagatipuks ansambel Sõnajalg. Üritus kandis nime „Südamelaul” ja noor kirjamees Andrus Kivirähk kirjutas Pühapäevalehes ilmselt oma elu kõige tendentslikuma reportaaži „Kokku tulid lihtsameelsed.” Mul on meeles, et pildil, kus oli Savisaar oma tütre Mariaga, oli allkiri: „Laps ja Savisaar”. Ja ühel fotol oli koleda näoga mees, mille all täpsustav tekst: „Südamelaul! Südamelaul! Skandeerib mees paremal.” Kokkuvõttes pole muidugi ilus üritust niimoodi kajastada, aga ma mõistan tulevase rahvakirjaniku trotsi, et ta pidi minema üritusele, kus pakuti odavat estraadi ja saiakesi.

Alates 1998. aastast riigipüha

27. jaanuaril 1998 võeti riigikogu poolt vastu „Pühade ja tähtpäevade seadus”,kus riigipühaks ja puhkepäevaks on ka 20. august. Tagantjärele on see mõneti üllatav, et seaduse vastuvõtmisega nii kaua aega läks. VII riigikogu ajal (1992-1995) oli see arusaadav – aeg polnud selleks veel küps. Aga VIII riigikogu ajal? Seadus võeti vastu alles Mart Siimanni vähemusvalitsuse ajal, mitte Tiit Vähi II ja III valitsuse ajal, kus Koonderakonna ja Maarahva Ühenduse koalitsioonipartneriteks olid Keskerakond ja Reformierakond. Tõsi, Keskerakond sai 1995. aastal enne lindiskandaali valitsuses olla alla poole aasta, Reformierakond pidas vastu 16 kuud.

1998. aastast on 20. august riiklik püha, aga õiget vunki sel päeval ikkagi ei olnud. Alates 1996. aastast oli Savisaar all-linnas võimul, algul volikogu esimehena ja alates 2001. aastast linnapeana ja oskas meisterlikult seda päeva oma valijatele meelde tuletada.

Ülejäänud? Kehitasid õlgu. Kui Arnold Rüütel sai 2001. aastal presidendiks, proovis ta sellele päevale anda üldrahvaliku kuvandi – Kadriorus toimus lahtiste uste päev ja rahvas sai uudistada kantseleid ja imetleda roosiaeda. Aga see jäi ühekordseks aktiks, sest puudus pikemaajalisem visioon.

23. septembril 2006. aastal kogunesid valijamehed presidendivalimisteks Estoniasse. Tammsaare pargis laulsid ja musitseerisid Ilvese toetuseks Ivo Linna, Tõnis Mägi, Siiri Sisask, Maarja-Liis Ilus, Rein Rannap, Ultima Thule ja Justament. Estonia ette kogunesid aga Rüütli toetajad, kes Peeter Sauli taktikepi all laulsid rahvalikke laule. Toomas Hendrik Ilves valiti presidendiks ja aeg-ajalt on kõlanud arvamus, et 2007. aastast toimuv roosiaia vastuvõtt on mõeldud neile, kes Ilvese presidendiks laulsid. Kuidas võtta? Enamik kultuuritegelasi, kes toetasid toona Ilvest, olid ka laulva revolutsiooni ajal eesliinil.„

24. veebruar jääb alati olema koos oma 20. sajandi traditsitsioonidega, nagu paraad ja vastuvõtt. Aga see tunne, et olid ise juures, olid kohal -või olid seal sinu vanemad-, kui iseseisev Eesti sai taas tegelikkuseks, ei kao kunagi ühegi okupatsiooni üle elanud inimeste teadvusest,” kinnitas Toomas Hendrik Ilves Postimehe intervjuus.