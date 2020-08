Kremli kriitik Navalnõi on võimaliku mürgitamise pärast haiglaintensiivis koomas 

Navalnõi oli lennanud Tomskist Moskva poole, kui lennuk tegi tema haigstestumise pärast hädamaandumise. „Tal hakkas lennu ajal halb. Me maandusime Omskis. Alekseil on toksiline mürgitus. Me arvame, et Aleksei mürgitati teega. See oli ainus asi, mida ta täna hommikul jõi. Arstid ütlevad, et mürk imendus kiiremini tänu kuumale vedelikule,“ kirjutas Twitteris Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš.

Jarmõs kirjutas, et kui alguses oli arstid olnud väga avatud, siis nüüd on raske saada neilt värsket infot Navalnõi seisundi kohta. Ta lisas, et arstid väldivad testide tulemuste jagamist ja viivitavad.

„Aleksei on siiani hingamisaparaadi küljes. Ta koomas ja väga tõsises seisundis. Meil ei ole veel mitte ühtegi testitulemust. Arstide vältiv käitumine kinnitab, et tegemist oli mürgitamisega. Vaid paar tundi tagasi olid nad valmis igasugust infot jagama, aga praegu nad selgelt venitavad ja ei räägi meile kõike, mida nad teavad.“